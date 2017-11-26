بعد مواجهات دامية.. هدوء يشوبه التوتر في إسلام آباد

المصدر: أ ف ب

يسود هدوء يشوبه توتر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إذ أسفرت مواجهات دامية بين الشرطة وإسلاميين عن سقوط 6 قتلى وحوالي 100 جريح؛ ما دفع الحكومة الباكستانية إلى طلب تدخل الجيش.

وفي ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، كان الناشطون الإسلاميون حاضرين بأعداد كبيرة على الجسر الطرقي، الذي شهد المواجهات السبت، لكن الصدامات لم تستأنف كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأعلنت الناطقة باسم هيئة الطوارئ في المنطقة ديبا شهناز، أن “6 أشخاص على الأقل قتلوا في مواجهات إسلام آباد، في حصيلة أكدها مصدر أمني”.

وكان ناطق باسم شرطة إسلام آباد، أعلن عن مقتل شرطي بعد إصابته بحجر في الرأس، فيما جرح 190 شخصًا على الأقل، بينهم 137 من أفراد قوات الأمن في هذه الصدامات.

ويغلق نحو 2000 متظاهر منذ حوالي 3 أسابيع المدخل الرئيس لإسلام آباد، معتصمين على جسر يربط العاصمة بمدينة راولبندي.

وهم يشلون بذلك حركة السير الكثيفة بين المدينتين على حساب عشرات الآلاف من السكان، الذين باتوا مضطرين للانتظار لساعات بسبب اختناقات حركة السير.

وتجري الحركة الاحتجاجية بقيادة حركة “لبيك يا رسولَ الله” الباكستانية، التي تطالب بإقالة وزير العدل، بعد جدل حول تعديل قانون، يُدخل تغييرًا طفيفًا على نص القسم الذي يفترض أن يؤديه المرشحون للانتخابات.

ولم تقرر السلطات طردهم إلا بعد محاولات عديدة للتفاوض معهم.

وأعلنت الحكومة السبت، أنها سمحت للجيش بدعم قوات الأمن لحفظ النظام على أراضي إسلام آباد، اعتبارا من الـ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى إشعار آخر”، لكن الجيش لم يدل بأي تعليق منذ إعلان الحكومة، ولم يشاهد أي عسكري في الموقع.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، ذكر أنه تم نشر نحو 8500 من رجال الشرطة وأفراد القوات الخاصة، صباح السبت لتفريق المتظاهرين.

وبينما كانت السلطات تعزز إجراءاتها في إسلام آباد السبت، بدأت تجمعات في مدن أخرى دعمًا للمتظاهرين في العاصمة.

ففي “كراتشي” العاصمة الاقتصادية وأكبر مدن البلاد، نصب نحو 200 متظاهر حواجز في أحد الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المرفأ.

وقال أطباء، إن 27 شخصًا جرحوا بينهم 20 بالرصاص، ونقلوا إلى المستشفيات، وقد أمضى كثيرون منهم ليل السبت الأحد في المكان.

وفي “لاهور”، أغلق محور الطرق الذي يطلق عليه اسم “المول”، في المدينة التي تضم ستة ملايين نسمة ظهر السبت، وقالت السلطات، إنها استدعت القوات الخاصة “لتجنب أي حادث”.