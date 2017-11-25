مقتل 6 محتجين على الأقل جراء اشتباكات مع الشرطة في باكستان

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 200 آخرين جرّاء اشتباكات بين الشرطة ونشطاء إسلاميين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حسبما أفادت خدمات الطوارئ اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وقالت ديبا شاهاز التي تعمل بإدارة الإنقاذ في المدينة إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات وتم التعرف على أربعة منهم.

وقضت الشرطة يوم السبت بأكمله في اشتباكات مع نشطاء إسلاميين كانوا يغلقون الطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة منذ أكثر من أسبوعين مطالبين بإقالة وزير القانون زاهد حامد الذي يتهمونه بالتجديف.

وقد أدى العنف الذي امتد إلى مدن أخرى إلى تدخل السلطات لفرض تعتيم على وسائل الإعلام يوم السبت وأجبر السلطات على إرسال قوات اتحادية لدعم الشرطة.