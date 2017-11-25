روسيا تنشر قانون وسائل الإعلام الجديد حول “العملاء الأجانب”‎

المصدر: ا ف ب

نشرت روسيا اليوم السبت، القانون الذي يتيح تصنيف وسيلة إعلامية بوصفها “عميلًا أجنبيًا”، ردًّا على إلزام قناة “روسيا اليوم” أن تتسجل بهذه الصفة في الولايات المتحدة.

وبعدما وافق عليه البرلمان الروسي بالإجماع في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر والمجلس الاتحادي هذا الأسبوع، تم نشر القانون السبت على الموقع الرسمي للوثائق القانونية للسلطات الروسية، على أن يدخل فورًا حيز التنفيذ.

ويتيح القانون تصنيف أي وسيلة إعلام دولية تنشط في روسيا، بوصفها “عميلًا أجنبيًا” بناء على قرار وزارة العدل.

وندد مجلس حقوق الإنسان بالقانون لدى الكرملين، واعتبر في بيان أن “وزارة العدل يمكن أن تصنف أي وسيلة إعلام أجنبية بصفتها عميلًا أجنبيًا”.

كذلك، تعرض القانون لانتقاد منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، وخصوصًا أنه يجبر المنظمات المعنية على تقديم معلومات للسلطات عن وضعها المالي، وعلى الإشارة في المواد التي تنتجها إلى أنها مصنفة “عميلًا أجنبيًا”.

ويستند القانون الجديد الذي يشمل وسائل الإعلام، إلى قانون آخر يعود إلى 2012 وكان يشمل فقط المنظمات غير الحكومية.

وكانت إذاعتا “صوت أمريكا” و”فري يوروب”، اللتان يمولهما الكونغرس الأمريكي أول من تلقى تحذيرًا من موسكو باحتمال تسجيلهما لاحقًا بالصفة المذكورة.