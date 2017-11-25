روسيا تعتقل قيادية في “حزب التحرير” بتهمة الإرهاب‎

أمرت المحكمة الجنائية في مدينة سانت بطرسبرغ بإلقاء القبض على امرأة روسية الأصل تدعى، ألا بيسبالوف، يشتبه في قيادتها خلايا نسائية تابعة لـ”حزب التحرير” الإسلامي في سانت بطرسبرغ، وفقا لما ذكرته خدمة الصحافة المشتركة لمحاكم المدينة الجمعة.

وحكمت المحكمة بتوقيف هذه المرأة على ذمة التحقيق لمدة شهرين، بتهمة الانتماء لـ”حزب التحرير” الإسلامي الذي تصنفه روسيا كحزب إرهابي، وقيادتها خلايا نسائية تابعة له في مدينة سانت بطرسبورغ، والتحضير مع رفيقاتها لشن عمليات إرهابية بناء على أوامر منتظرة من الخارج، فتم نقلها على الفور من قاعة المحكمة إلى زنازين جهاز الاستخبارات.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد، إن العقوبات التي قد تنزلها المحاكم بهذه المرأة المذكورة وفقا للتشريعات الروسية يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد.

وتجدر الإشارة إلى أن “حزب التحرير” الإسلامي يعتبر منظمة إرهابية في روسيا بقرار من المحكمة العليا الروسية بتاريخ 14 فبراير/ شباط عام 2003.

والغرض من هذا التنظيم بحسب خبراء هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية وإقامة حكم إسلامي في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء “الخلافة الإسلامية العالمية”.