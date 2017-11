إخلاء محطة قطارات أنفاق في لندن بعد وقوع حادث (فيديو)

قال شاهد، إن الشرطة أخلت محطة قطارات أنفاق أكسفورد سيركس، بقلب منطقة التسوق الرئيسية في لندن، مساء اليوم الجمعة، مشيرًا إلى انتشار رجال أمن مسلحين بالمكان.

وقالت شرطة النقل البريطانية: “إن ضباطًا ينتشرون في المكان للتعامل مع حادث”، مشيرة إلى أن محطة قطار أنفاق (أوكسفورد سيركس) مغلقة فيما تتعامل الشرطة مع ما وصفته “بحادث يتعلق بعميل”.

وحثت شرطة لندن، المواطنين في شارع أكسفورد الشهير للتسوق في وسط المدينة على الاحتماء داخل المباني في الوقت الذي تتعامل فيه مع حادث في المنطقة اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة على حسابها الرسمي على تويتر: “إذا كنتم في شارع أكسفورد ادخلوا إلى مبنى. أفراد الشرطة في الموقع ويتعاملون” مع الحادث.

???? URGENT |

British transport police say responding to an ‘incident’ at London’s Oxford Circus tube station, people seen running away from the area — developing…pic.twitter.com/ZXKGllXKPb

— Vocal Europe (@thevocaleurope) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧