وزير خارجية تركيا: موسكو وطهران وأنقرة ستحدّد معًا المشاركين بمحادثات سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الجمعة، إن روسيا، وإيران، وتركيا، ستحدد معًا من سينضم لمحادثات السلام السورية.

وقال الوزير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي “رجب طيب أردوغان” أنه أصدر تعليمات بعدم تزويد وحدات حماية الشعب في سوريا بالأسلحة، وأن الحكومة التركية تأمل أن ترى هذه الأوامر قد تم تنفيذها.

وأضاف:”عبّرنا للسيد ترامب مرة أخرى عن استيائنا من تزويد وحدات حماية الشعب بالأسلحة… وقال ترامب بوضوح إنه أصدر تعليمات بعدم تزويد وحدات حماية الشعب بالأسلحة”.

وأضاف: “نرحب بهذا الوعد بعدم تقديم أسلحة لوحدات حماية الشعب، ونريد أن نراه يطبق عمليًا”.

وقالت تركيا من قبل إنها لن تقبل وجود تمثيل في المحادثات لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.