بالفيديو.. هل تعمد بوتين إسقاط أردوغان في قمة سوتشي؟

تساءل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حاول إسقاط نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن كرسيه عقب المؤتمر الصحفي الذي جمعهما برفقة الرئيس الإيراني في منتجع سوتشي قبل يومين.

وكان الزعماء الثلاثة قد اجتمعوا في المنتجع الشهير لبحث تسوية سياسية للأزمة السورية، حيث أعقب المباحثات مؤتمر صحفي تحدث فيه القادة الثلاث، لكن قبل أن يهمّوا بمغادرة قاعة المؤتمر كاد الرئيس التركي أن يقع في موقف حرج بعد اقتراب نظيره الروسي منه للمصافحة.

وحاول بوتين مصافحة أردوغان ضمن البروتوكول المعمول به، إلا أن الكرسي الذي يجلس عليه الأخير سقط بعد لحظات من اقتراب الزعيم الروسي.

واعتبر البعض أن اللقطة عفوية، فيما ذهب البعض الآخر لاحتمالية أن يكون الرئيس الروسي هو من دفع الكرسي الأمر الذي كان سيتسبب بموقف محرج للغاية للزعيم التركي.