رفع الإقامة الجبرية عن العقل المدبر لهجمات مومباي 2008

قالت جماعة الدعوة الإسلامية الخيرية في باكستان اليوم الجمعة، إن السلطات رفعت الإقامة الجبرية عن المتشدد الإسلامي حافظ سعيد، الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات وقعت بمدينة مومباي الهندية عام 2008 وقتل فيها 166 شخصا.

وسعيد قيد الإقامة الجبرية منذ يناير كانون الثاني، بعد أن عاش حرا في باكستان لسنوات، وهو ما كان إحدى نقاط التوتر في علاقات باكستان مع الولايات المتحدة والهند.

وقال نديم أوان، المتحدث باسم جماعة الدعوة التي ينتمي لها سعيد لرويترز “إنه حر ونحن سعداء. الحمد لله لن تكون هناك قيود بعد الآن”.

وأمرت محكمة يوم الأربعاء برفع الإقامة الجبرية.

وقال حبيب الله سلفي، وهو مسؤول آخر في الجماعة، إن أنصار سعيد يتوافدون على منزله للاحتفال قبل صلاة الجمعة.

وأضاف، أنه سيؤم صلاة الجمعة اليوم في مقر الجماعة.

وتقول الولايات المتحدة إن جماعة الدعوة واجهة لجماعة عسكر طيبة المتشددة.