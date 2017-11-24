مقتل 3 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان شمال الهند

قالت وزارة السكك الحديدية، إن قطار ركاب خرج عن القضبان شمال الهند في وقت مبكر اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة نحو عشرة آخرين.

وأضافت الوزارة، أن القطار كان في طريقه، من جوا غرب الهند إلى باتنا في الشرق، حين خرجت 13 عربة عن القضبان. ولم تذكر الوزارة سببًا للحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

ونقلت وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء عن مدير عام شرطة أوتار براديش قوله، إن سبب الحادث على الأرجح هو كسر في القضبان “بناء على تقييم محلي”.

وشهدت الهند سلسلة من حوادث القطارات في الأشهر الاثنى عشر الماضية.

وفي أغسطس آب وقعت ثلاث حوادث في رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية على مستوى العالم، أسفرت عن إصابة أكثر من 165 شخصًا ومقتل آخرين.

وتخضع شبكة السكك الحديدية المتهالكة في الهند لعملية تحديث، تنفذ على خمس سنوات بتكلفة 130 مليار دولار.