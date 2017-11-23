في عام 2017.. روسيا باعت أسلحة لـ59 بلدًا وطوّرت تعاونها العسكري مع 80 دولة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده باعت أسلحتها إلى 59 بلدًا، وطوّرت التعاون العسكري والتقني مع 80 دولة، خلال عام 2017، بالإضافة إلى أن حجم الطلبات على الأسلحة الروسية في ارتفاع مستمر.

وأشار بوتين، وفقًا لموقع سبوتنيك، إلى “أن هذه المآثر هي نتيجة جهد مالى، أُنفق في الوقت المناسب باتجاه شركات الدفاع الروسية، ترافقه إجراءات أخرى للدولة”.

وأكد بوتين أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يواصل تحسين نوعية الأسلحة والمعدات، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في حالات القتال، وهو ما يسمح لروسيا بالاحتفاظ بمكانتها الرائدة بين مصدري المنتجات العسكرية في العالم.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد، القائد السابق للقوات الفضائية الروسية فيكتور بونداريف، في وقت سابق: “إن العقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة ضد صناعة الدفاع الروسية لن تؤثر على مستوى التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأخرى”.