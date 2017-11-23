حلف شمال الأطلسي يقول إنه قدّم ضمانات لتركيا بعدم تكرار حادثة “المناورات” بالنرويج

قدّم حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ضمانات لتركيا بعدم تكرار حادثة مناورات الحلف في النرويج، التي شهدت الإساءة إلى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، والرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، مع رئيسة إستونيا، كيرستي كاليولايد، اليوم الخميس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال ستولتنبرغ، في المؤتمر، إنه “قدّم ضمانات بخصوص عدم حدوث أمر مماثل”، وأشار إلى أن المسؤولين العسكريين لـ “الناتو” يحققون في تفاصيل الحادثة.

وأضاف: “أنا أتحقق من الإجراءات من أجل عدم تكرار هكذا أمر، كما أنني اتصلت بالرئيس أردوغان، واعتذرت عن الاستياء الذي خلفته الحادثة”.

ولفت ستولتنبرغ، إلى أنه اعتذر أيضًا لرئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، وذلك في إطار منتدى “هاليفاكس” الدولي للأمن، الذي عقد الأسبوع الماضي في كندا.

وقال: “تركيا تقدم مساهمات متنوعة للحلف في الحدود مع العراق وسوريا، وفي مكافحة الإرهاب، كما أنها حليف هام في أنشطتنا بالبحر الأسود على الحدود مع روسيا، لذلك نُثمّن بشكل كبير إسهاماتها للحلف، ومن أجل هذا علينا أن نكون واثقين بعدم تكرار هكذا حادثة”.

والجمعة الماضية، سحبت تركيا قواتها من مناورات لحلف شمال الأطلسي في النرويج، عقب حدوث واقعتين منفصلتين.

وتمثّلت الواقعة الأولى بقيام أحد أفراد الطاقم الفني التابع للمركز العسكري المشترك بالنرويج، المشرف على تصميم نماذج المحاكاة للسيرة الذاتية لقادة العدو، بوضع تمثال لأتاتورك ضمن السيرة الذاتية لأحد قادة الأعداء المفترضين.

وفي الواقعة الأخرى، فتح أحد الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش النرويجي، أثناء دروس في المحاكاة، حسابًا في برنامج محادثة إلكتروني باسم رجب طيب أردوغان، لاستخدامه في التدريب على “إقامة علاقات مع قادة دول عدوة”.