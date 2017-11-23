مسؤول أفغاني: داعش يذبح 15 من مقاتليه في إقليم ننكرهار

قال مسؤول محلي في أفغانستان إن “تنظيم داعش المتشدد ذبح اليوم الخميس، 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم في إقليم ننكرهار بشرق البلاد”.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل، ولم يرد تأكيد من التنظيم المتشدد الذي يعرف فرعه في أفغانستان باسم ما يسمى “الدولة الإسلامية في خراسان” وهو اسم قديم للمنطقة التي تضم أفغانستان الحالية.

ومن جهة أخرى، انفجرت قنبلة اليوم في جلال أباد عاصمة ننكرهار؛ ما أسفر عن مقتل 8 على الأقل لكن لم يتضح من الجهة التي تقف وراء الانفجار.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم إن “داعش أعدم 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم”.

وإقليم ننكرهار، الذي ظهر فيه التنظيم في بداية 2015 تقريبًا، معقل داعش وجماعات متشددة أخرى في منطقة الحدود مع باكستان.

ووفقاً لوثائق للمخابرات الأمريكية، يعتقد مسؤولو الأمن أن التنظيم موجود في 9 أقاليم أفغانية.