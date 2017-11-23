حملة التطهير التركية تصل 99 مشتبهًا من المحامين والأطباء

أصدرت السلطات التركية اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق 99 مشتبهاً فيهم من بينهم أطباء ومحامون، واحتجزت حتى الآن 78 منهم، وذلك في إطار حملة آخذة في التصاعد، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي.

ويعتقد أن المشتبه فيهم من مستخدمي برنامج “بايلوك”، وهو تطبيق للرسائل المشفرة تقول الحكومة، إن شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة تستخدمه.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز من العام الماضي، وينفي الرجل الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، تورطه بمحاولة الانقلاب.

وتبحث قوات الأمن عن باقي المشتبه فيهم في منطقة أنطاليا الجنوبية.

وقال وزير الداخلية، إن تركيا حددت 215092 مستخدماً لتطبيق “بايلوك” وبدأت تحقيقات حول 23171 منهم.

وسُجن أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم جنود ومدرسون وصحفيون، في انتظار المحاكمة في حملة واسعة النطاق عقب محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وقال وزير العدل عبد الحميد غول، اليوم الخميس، إن 5920 شخصاً أقيلوا من وظائفهم في السلطة القضائية للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016.

وأعربت جماعات لحقوق الإنسان، وبعض حلفاء تركيا الغربيين عن قلقهم إزاء الحملة خشية أن تستخدم الحكومة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.

وتقول الحكومة التركية، إن عملية التطهير يمكن أن تحيّد التهديد الذي تمثله شبكة غولن، التي تقول إنها تغلغلت بشكل عميق في مؤسسات مثل: الجيش والمدارس والمحاكم.