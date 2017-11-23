إيران: نزع سلاح “حزب الله” غير قابل للتفاوض

نقل التلفزيون الرسمي عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري سيلعب دورًا نشطًا في تحقيق “وقف إطلاق نار” دائم في سوريا.

وأضاف أن “نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية غير قابل للتفاوض”، رافضًا “أي محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية”، كما تطالب فرنسا وقوى غربية أخرى.

وقال جعفري “يجب تسليح حزب الله لقتال عدو الأمة اللبنانية وهو إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن يمتلكوا أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض”.

وتصاعدت التوترات بين السعودية وإيران في الأسابيع الأخيرة وساعد الصراع بينهما في تأجيج الاضطرابات في سوريا والعراق واليمن والبحرين.

وتتهم السعودية جماعة حزب الله اللبنانية بمساعدة الحوثيين في اليمن ولعب دور في هجوم بصاروخ باليستي على المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري، وتنفي إيران وحزب الله صحة هذه الاتهامات.

وكرر جعفري الحديث عن موقف طهران فيما يتعلق بتطوير صواريخ باليستية قائلا، إن أهداف البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعية وإنه ليس محل تفاوض.

ولا يندرج برنامج طهران الصاروخي تحت الاتفاق النووي المبرم مع قوى غربية في 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات عنها.

وقال جعفري “لن تتفاوض إيران على برنامجها الدفاعي… لن تجرى محادثات بشأنه”.

وأضاف “تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن نشاطنا الصاروخي ترجع إلى أنه شاب يفتقر للخبرة”.

ونوه ماكرون في وقت سابق من الشهر إلى أن على طهران أن تكون أقل عدوانية تجاه المنطقة ويجب أن توضح الإستراتيجية المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية.