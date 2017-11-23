نائب أمريكي يعتذر لنشر صورة فاضحة له على الإنترنت

المصدر: ا ف ب

تقدم نائب جمهوري من ولاية تكساس باعتذار الأربعاء، لنشر صورة فاضحة له على الإنترنت قائلًا إنه “أساء التقدير”.

ويظهر “جو بارتون” عاريًا في الصورة التي نشرت في مطلع الأسبوع على تويتر، وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.

الا أن بارتون حاول تمييز سلوكه عن فضائح التحرش الجنسي التي تضج بها أوساط السياسة وهوليوود أخيرًا.

وقال بارتون (68 عامًا) المطلق مرتين “عندما انفصلت عن زوجتي الثانية، وقبل إتمام إجراءات الطلاق أقمت علاقات جنسية مع نساء بالغات (…) كلها كانت بالتوافق لكنها انتهت؛ أعتذر لأنني لم أحسن التقدير في تلك الفترة، وأعتذر لأنني خيبت أمل الناخبين في منطقتي”.

وأعطى بارتون، رسائل متضاربة حول مستقبله السياسي، ففي مقابلة مع صحيفة “تكساس تريبيون”، قال، إنه لا يزال يدرس كيفية الرد، لكن متحدثة باسمه قالت لصحيفة “دالاس مورنينغ” إن “بارتون لا يعتزم الاستقالة”.

وكانت صورة مشابهة لعضو الكونغرس السابق أنتوني وينر، نشرت على حسابه على تويتر في 2011 أدت إلى انهيار مسيرته السياسية.

وحكم على وينر بالسجن 21 شهرًا في سجن فدرالي في أيلول/سبتمبر الماضي لتبادله رسالة نصية ذات مضمون جنسي مع قاصر.