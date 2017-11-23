أستراليا تدعو لمزيد من الوجود الأمريكي في آسيا

دعت استراليا اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى بناء وجود قوي لها في آسيا وتعزيز العلاقات مع الشركاء الذين يتبنون آراءً وأفكارًا مشابهة، بينما حذرت من تزايد النفوذ الصيني.

وأضافت في تقرير حكومي “تعتقد أستراليا أنه لا يمكن التعامل بكفاءة مع التحديات الدولية، إلا حين تنخرط أغنى دول العالم وأكثرها إبداعًا وقوة في حلها”.

وتمثل هذه الوثيقة دليلًا إرشاديا للدبلوماسية الأسترالية، وهي بمثابة خريطة طريق لتعزيز مصالحها.

وكان معلقون قالوا إن “انتخاب الرئيس دونالد ترامب خطوة نحو عالم أكثر انعزالية، وهو ما يمكن أن تكون له آثار سلبية على اقتصاد أستراليا الذي يعتمد على التصدير”.

وانسحب ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التجارية، في يناير كانون الثاني بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

وقالت الوثيقة “تظل المشاركة الأمريكية القوية والمستدامة في النظام الدولي أساسية من أجل الاستقرار والرخاء الدوليين”.

وأستراليا واحدة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة، وحاربت قوات البلدين جنبًا إلى جنب في كل الصراعات الكبيرة على مدار عشرات السنين.

ولكن أستراليا، قالت إن “الصين تتحدى الآن النمو الاقتصادي والقوة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى”.