رئيس وزراء هولندا الأسبق: إسرائيل أخطر دولة بالشرق الأوسط

وصف رئيس وزراء هولندا الأسبق، دريس فان أغت، إسرائيل، بأنها أخطر دولة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فان أغت، خلال جلسة نقاشية حول القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، نظمتها الأربعاء، جمعية “الشباب الاشتراكيون بمدينة أوترخت” (غير حكومية).

وقال فان أغت إن “إسرائيل لمن لا يعرف، تمتلك مجموعة من القنابل النووية، فهي ولا شك أخطر دولة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح أن “إسرائيل تبدو للرأي العام العالمي وكأنها تعيش تحت تهديد مستمر على اعتبار أنها مكان صغير بين عدد من الدول العربية”.

وذكر أن “العالم بأسره يغض الطرف عن الحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني، بما في ذلك هولندا أيضًا”.

وتفرض إسرائيل حصارًا على غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، عام 2006، ثم شددته منتصف 2007، عقب سيطرة الحركة على القطاع.

ولفت فان أغت الذي اتجه للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بعد تركه السياسة، أن “الاهتمام بالقضية الفلسطينية، انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية”.

وعن أسباب هذا الانخفاض تابع قائلا “هناك عدة عوامل، لكن أهمها هو أن الناس بدأوا ينظرون للأمر وكأنه شيء طبيعي، إلى جانب تفكك منطقة الشرق الأوسط”.

واستطرد في ذات النقطة قائلا: “هذا إلى جانب حالة الجدل بين السنة والشيعة، وكذلك الأزمة السورية الراهنة، وكلها أمور تساهم في نسيان القضية الفلسطينية”.

وقاد فان أغت الحكومة الهولندية بين عامي 1977-1982، وهو عضو بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وله كتاب اسمه “انتفاضة ضد الظلم، ومأساة الشعب الفلسطيني”.