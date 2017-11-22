توجه ماكرون الجديد تجاه الهجرة يثير قلق النازحين إلى فرنسا (فيديو)

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن توجه جديد في سياسته الحكومية بشأن مسألة المهاجرين المتدفقين بكثافة على فرنسا .

وأعرب ماكرون صراحةً عن عدم استعداده لمنح وثائق الإقامة لكل المهاجرين الذين يقصدون بلاده لغرض الاستقرار بها، خاصة بالنسبة لمهاجري البلدان غير المعنية بدائرة الخطر، وفق تقديرات السلطات الفرنسية.

وقال ماكرون في رده على مغتربة مغربية: “عليكم العودة إلى بلدانكم، ففرنسا لا يمكنها استقبال كل الذين يستقرون فيها بعد مجيئهم”.

وذكر الرئيس الفرنسي أنها “لا يمكن منح الوثائق لكل المهاجرين الذين يتوجهون إلى فرنسا بنية الإقامة الدائمة فيها”.

ويتخوف مراقبون من أن تكون تصريحات الرئيس الفرنسي انقلابًا على برنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بعدم إغلاق أبواب فرنسا بوجه المهاجرين القادمين من بلدان العالم الثالث.

وقال في تصريحات سابقة:” إنه لن يكون هناك منبوذون ومنسيون في فرنسا”، كما دعا إلى فتح أبواب الهجرة أمام بلدان العالم الثالث، التي تشهد حروبًا وكوارث طبيعية.

ولم يكن يتردد في الإشادة بالسياسة التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن التكفل بالمهاجرين واعتبرها مثالًا تحتذي به أوروبا المنفتحة، على حدّ تعبيره.

وعُرف ماكرون بتصريحاته المثيرة للجدل، إزاء سياسة الأحضان المفتوحة أمام المهاجرين، التي يسعى إلى تطبيقها في حالة فوزه بالرئاسة، كما دعا علماء أمريكا الذين تخوفوا من فوز دونالد ترامب إلى “المجيء لفرنسا، ومن الآن فصاعدًا سيكون لديكم وطن جديد في فرنسا”.