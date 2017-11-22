روسيا تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بسبب اعتقال ملياردير روسي

المصدر: د ب أ

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لدى موسكو؛ بسبب اعتقال السلطات الفرنسية في مدينة نيس الملياردير وعضو البرلمان الروسي “سليمان كريموف”.

وكانت التقارير قد تحدثت عن اعتقال كريموف في أحد المطارات في وقت سابق من الأسبوع الحالي؛ لاتهامه بارتكاب جرائم مالية لتمويل مشتريات أصول عقارية.

ولم يتسنَ الوصول إلى السلطات القضائية الفرنسية للتعليق على ذلك.

وتقدّر مجلة “فوربس” الأمريكية ثروة كريموف بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث أصبح أحد أغنى أغنياء روسيا في التسعينيات في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي.

وقال النائب الروسي ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي، إن البرلمان سيحارب من أجل إطلاق سراح كريموف.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية الرسمية للأنباء عن سلوتسكي قوله: إن روسيا أبلغت السلطات الفرنسية بأن “كريموف” يحمل جواز سفر دبلوماسيًا ويتمتع بالحصانة.