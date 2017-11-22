المسماري: الاتفاق على أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو رئيس الدولة

قال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن من ضمن مخرجات اجتماعات الضباط في القاهرة، الاتفاق على أن يكون القائد الأعلى للجيش هو رئيس الدولة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي عقده اليوم الأربعاء، أن توحيد المؤسسة العسكرية هو بداية توحد جميع المؤسسات في ليبيا، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل أربع لجان رئيسة في اجتماع القاهرة، منها :لجنة الهيكلية الإدارية، وحل الجماعات المسلحة، والشرطة، والاستخبارات.

وذكر أن هناك جولة رابعة لاجتماع القاهرة ستعقد قريبًا، لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في السابق بخصوص القوات المسلحة.

وأضاف أن المشير خليفة حفتر لا يرى في قوات البنيان المرصوص ميليشيات إرهابية بل قوات يحترم تضحياتها.