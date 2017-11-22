محكمة جرائم الحرب الدولية تدين قائدًا سابقًا في جيش صرب البوسنة بالإبادة الجماعية

أدانت محكمة لجرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة راتكو ملاديتش القائد السابق بجيش صرب البوسنة، اليوم الأربعاء، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في المذابح وعمليات التطهير العرقي التي ارتُكبت خلال حرب البوسنة.

وقال رئيس المحكمة ألفونس أوري خلال تلاوته الحكم “الجرائم المرتكبة تصنف ضمن أبشع الجرائم التي عرفها الجنس البشري، وتضمنت الإبادة الجماعية والإبادة كجريمة بحق الإنسانية”.

وأدين ملاديتش بارتكاب مجزرة، قتل خلالها أكثر من سبعة آلاف من مسلمي البوسنة في سربرنيتشا في العام 1995، وحصار سراييفو الذي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

وواجه ملاديتش، المعروف باسم “جزار البوسنة”، 11 تهمة، من بينها ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، في المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحسب قناة بي بي سي.