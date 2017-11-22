تعويضات أمريكية لمتضرري هجمات الـ11من سبتمبر

قال المطور العقاري لمركز التجارة العالمي في نيويورك، إنه توصل إلى تسوية بقيمة 95.2 مليون دولار لكل طلبات التعويض، من شركتي أمريكان إيرلاينز غروب، ويونايتد كونتيننتال هولدينغز، تتعلق بهجمات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر عام 2001.

وستغطي شركات التأمين المدفوعات للكيانات التابعة للاري سيلفرستين وشركته سبفرستين بروبرتيز، وفقًا لوثائق التسوية المقدمة أمس الثلاثاء لمحكمة في مانهاتن.

ويتطلب اتفاق التسوية، موافقة القاضي ألفين هلرستين الذي يشرف على أغلب إجراءات التقاضي المدني المتعلقة بالهجوم، وكان يمكن أن يصل المبلغ إلى 97 مليون دولار لو لم تكن شركتان من شركات التأمين التي تتعامل مع شركتي أمريكان إيرلاينز ويونايتد، أشهرتا إفلاسهما.

وتلقى سيلفرستين عدة مليارات من الدولارات من شركات التأمين، لإعادة بناء الموقع. ويريد تحميل أمريكان ويونايتد المسؤولية عن إهمالهما المزعوم، وفشلهما في منع تدمير البرجين بطائراتهما المخطوفة.

وأكد محامون عن سيلفرستين وشركات الطيران، أن الاتفاق “سينهي عملية التقاضي الصعبة التي استمرت 13 عامًا بشروط تقبلها الأطراف”.

وأوضح بود بيروني المتحدث باسم شركة سيلفرستين بروبرتيز في رسالة بالبريد الإلكتروني “يسعدنا أن نتوصل أخيرًا إلى حل لهذا الجزء من عملية التقاضي التي أعقبت الـ 11 من أيلول/ سبتمبر”.

وقال مات ميلر المتحدث باسم شركة أمريكان، إن شركة طيران فورت ورث ومقرها تكساس سعيدة كذلك بالتسوية “ولن تنسى مطلقًا هذا اليوم المروع، وتأثيره الممتد” بما في ذلك خسارة 33 من العاملين بالشركة وأفراد أسرهم.

ورفضت إيرين بنسون المتحدثة باسم يونايتد ومقرها شيكاجو التعليق.

وتأتي التسوية بعد ما يزيد قليلا على عامين من قول محكمة استئناف اتحادية، إن هيلرستين قدر خسائر سيلفرستين بأقل من قيمتها، فيما يتعلق بتأجيره للموقع لمدة 99 عامًا الذي وقعه قبل ستة أسابيع من الهجوم؛ ما مهد الطريق لأن يطلب المطور العقاري تعويضات أكبر من شركات الطيران.

وقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، في الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة اصطدمت ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاجون في واشنطن، في حين سقطت طائرة رابعة في حقل في بنسلفانيا.

وافتتح سيلفرستين مبنى جديدًا في الموقع، باسم وان وورلد تريد سنتر، وظل هو أطول مبنى في نيويورك.