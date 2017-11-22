بالفيديو.. جندي ينشق عن كوريا الشمالية ويعبر الحدود تحت وابل من الرصاص

أظهر تسجيل فيديو، أصدرته اليوم الأربعاء، قيادة الأمم المتحدة في “سول”، أن جنود حرس الحدود الكوري الشمالي كانوا على مسافة خطوات قليلة من زميل لهم منشق، عندما فتحوا النار وعبر أحدهم الحدود إلى كوريا الجنوبية لفترة وجيزة خلف الجندي الجريح.

ويعاني الجندي المنشق جروحًا خطيرة لإصابته 4 مرات؛ جراء وابل من الرصاص انهمر عليه أثناء هروبه يوم الـ13 من تشرين الثاني/ نوفمبر. ونقلته طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية إلى مستشفى في “سوون” جنوب “سول”.

وأعلن أطباء، اليوم الأربعاء، أنه استعاد وعيه بعد أن أجريت له جراحتان؛ لاستخراج الرصاص، وأن تنفسه استقر دون أجهزة مساعدة.

وقال الجراح لي كوك-جونغ في مؤتمر صحافي في “سوون”: “إنه بخير… لن يموت”.

وذكر مسؤول في قيادة الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية، أُبلغت اليوم بأنها انتهكت اتفاق الهدنة لعام 1953، الذي أوقفت بموجبه العمليات القتالية في الحرب الكورية.

وقال تشاد كارول مدير العلاقات العامة في قيادة الأمم المتحدة للصحافيين: “النتائج الأساسية لفريق التحقيق الخاص هي أن الجيش الشعبي الكوري “جيش كوريا الشمالية”، انتهك اتفاق الهدنة أولًا بإطلاق النار عبر خط ترسيم الحدود العسكرية، وثانيًا بعبور الخط فعليًا لفترة وجيزة”.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي؛ بسبب برنامجها للأسلحة النووية؛ لكن “بيونغ يانغ” لم ترد علنًا على واقعة الانشقاق.