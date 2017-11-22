الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا ويعتقل آخر على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة فلسطيني بالرصاص، واعتقال آخر، صباح اليوم الأربعاء، بدعوى أنهما حاولا التسلل عبر الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح صحفي اليوم “رصدت قوات الجيش تسلل مشتبهين من شمالي قطاع غزة إلى إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

وأضاف “أطلقت قوات الجيش النار على المشتبهين؛ ما أدى إلى إصابة أحدهما ونقله إلى العلاج”.

وتابع البيان “تم نقل المشتبه الآخر إلى التحقيق لدى قوات الأمن”.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل -في الفترات الماضية- العديد من الفلسطينيين، لدى تسللهم عبر الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.