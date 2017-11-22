هذه الصورة تحكي كل شيء عن التدخل الروسي في سوريا

انتشرت صورة للرئيسين الروسي فيلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، وهما يتبادلان الأحضان بحرارة شديدة، وسط سيل من التعليقات عن كونها صورة تحكي كل شيء حول التدخل الروسي في سوريا.

وزار الأسد روسيا، يوم الإثنين؛ لمناقشة التسويات السياسية الرامية لإقرار السلام، ووضع نهاية للحرب الأهلية الدائرة في بلاده، والتي وصلت لعامها السابع.

والهدف من اللقاء، هو الحصول على موافقة الأسد على المضي قدمًا في خطط بوتين، التي لم تتضح معالمها بعد.

أخذتْ من الرئيس الروسي حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة مكالمات هاتفية مع الرئيس الأمريكي، والعاهل السعودي، والرئيس المصري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي؛ ليستعرض معهم تفاصيل، ونتائج لقاء الساعات الثلاث بينه والرئيس السوري في منتجع سوتشي، الإثنين الماضي.

وهذا هو اللقاء الثاني بين الرئيسين خلال ثلاث سنوات، حيث كان اللقاء الأول عام 2015، بعد دخول روسيا في الحرب السورية بقوات جوية وبرية؛ لإعادة برمجتها بعد أن تعرض النظام في دمشق لسلسلة انتكاسات.

الكرملين يعمم

أما اللقاء الثاني، هذا الأسبوع، فقد كان لإبلاغ الرئيس السوري بموعد سحب معظم تلك القوات الروسية، قبل نهاية الشهر القادم، حسب معلومات وكالة بلومبيرغ الامريكية؛ وليسمع الجنرالات الروس من الأسد الشكر على الذي فعلوه في حماية النظام السوري من السقوط.

وكان شكر الأسد مسجلًا بالفيديو، وعممه الكرملين؛ لكي يبلغ العالم انتصار بوتين في انهاء حرب السنوات الست، وأن اجتماع القمة، يوم الأربعاء في سوتشي بين روسيا وتركيا وإيران هو لبرمجة الحل السياسي للمرحلة القادمة، والذي كان تم إقراره بين بوتين وترامب في لقاءات فيتنام الأسبوع الماضي.

سحب القوات الروسية

ونقلت بلومبيرغ عن صحيفة “ار بى سى” الروسية معلومات من عن ثلاثة مسؤولين، لم تكشف عن أسمائهم، في وزارتي الخارجية والدفاع وقريبين من الكرملين أن روسيا تعتزم اختتام تدخلها العسكري بنهاية العام، وأنها لن تترك وراءها سوى قوات كافية للحفاظ على قاعدة جوية وقاعدة بحرية في سوريا.