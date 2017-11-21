عقب فيتو ومقترح روسي.. بوتين يبلغ ترامب مضمون لقائه مع الأسد

أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مضمون المحادثات التي أجراها يوم أمس الإثنين ،مع الرئيس السوري بشّار الأسد، الذي استقبله في مدينة سوتشي على البحر الأسود، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.

كما أعلنت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس بوتين أجرى محادثات عبر الهاتف مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص سوريا.

وذكرت الدائرة الصحفية في الكرملين عصر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحثا خلاله تسوية الأزمة في سوريا ونتائج لقائه مع الرئيس الأسد.

وكشف الكرملين، في بيانه ، أن المحادثات، التي جرت “وفقًا لاتفاق مسبق”، “تم خلالها بحث مفصل للقضايا السورية الملحة أخذًا بعين الاعتبار العملية العسكرية المشرفة على الانتهاء الخاصة بالقضاء على الإرهابيين في سوريا”.

وشدد بوتين، حسب البيان، “على الاستعداد للإسهام بنشاط في تسوية سياسية طويلة الأمد في هذه البلاد، بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، بالتوافق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار العمل عبر منصة أستانا، وكذلك مبادئ البيان المشترك الذي صادق عليه رئيسا روسيا والولايات المتحدة يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام”.

وأشار الجانبان إلى أن “هذا البيان أثار ردود أفعال إيجابية في منطقة الشرق الأوسط”.

وركز بوتين وترامب، حسب الكرملين، على “فكرة ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والتوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ التي يجب وضعها في إطار عملية تفاوضية سورية داخلية جارية بأوسع صورة ممكنة”.

وقال الكرملين “تم التركيز على المحادثات الثلاثية المقبلة في سوتشي يوم غد الأربعاء، بمشاركة رؤساء روسيا وإيران وتركيا ،التي يعتزمون خلالها الاتفاق على خطوات لزيادة تطبيع الوضع ومختلف جوانب التسوية السياسية في سوريا”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان، أن الرئيسين بوتين وترامب بحثا المسائل المتعلقة بسوريا وكوريا الديمقراطية والوضع فى أوكرانيا وإيران.

على صعيد متصل اقترحت روسيا تغيير قواعد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، بخطوة قال دبلوماسيون وخبراء غربيون إنها ستقوض عمل المنظمة.

وجاء المقترح الروسي بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع تحرك ضد سوريا.

وهذه هي أحدث مواجهة بين روسيا، الحليف الوثيق والداعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد، وبين الغرب، بشأن تحقيق دولي يهدف لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية مستمرة في الحرب الأهلية السورية.

وفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تداول أعضاء المجلس التنفيذي، وعددهم 41 عضوًا، مسودة قرار روسي إيراني يسعى لتغيير الإجراءات بشأن كيفية عمل مفتشي المنظمة وكيفية تبادل النتائج التي يتوصلون لها.

ويناقش المجلس التنفيذي للمنظمة الاقتراح، اليوم الثلاثاء، لكن لا توجد فرصة كبيرة ليحصل على الدعم الكافي لإقراره.

وقال السفير الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين في مقابلة إن موسكو ما تزال ملتزمة بقواعد المنظمة وجهودها لمحاسبة مرتكبي الهجمات.

وأضاف شولغين إن روسيا “غير مقتنعة ببعض النتائج التي تقحم الحكومة السورية”.

وشكك في قرار عدم إرسال المنظمة مفتشين إلى خان شيخون، حيث قُتل نحو 100 شخص في هجوم بغاز السارين في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، “استنادًا إلى ذريعة الأوضاع الأمنية”.

وفي ذلك الوقت قال مدير المنظمة إن الفريق لم يرسل إلى خان شيخون بسبب مخاطر أمنية حقيقية.

وأكد الفريق حدوث تسمم بغاز السارين عن طريق فحوصات دم لضحايا عبر الحدود في تركيا.

وتقول مسودة الاقتراح الروسي إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينبغي أن تحجب “الاستنتاجات التي لا تستند إلى نتائج تحقيقات في الموقع”.

لكن خبراء قالوا إن هذه محاولة لتخريب التحقيقات.

انتقادات لروسيا

وبهذا الصدد قال خبير منع الانتشار النووي في جامعة جورج ماسون بولاية فيرجينيا الأمريكية، جورج كوبلنتز ، إن “هدف روسيا الأعلى هو التشكيك في قدرة بعثة تقصي الحقائق، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على القيام بعملها بحرفية ودون تدخل سياسي”.

وأضاف قائلًا “ينبغي النظر إلى مسودة القرار على أنها جزء من إستراتيجية روسيا لتقويض جميع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية”.

وعرقلت روسيا يوم الجمعة الماضي اقتراحًا لمد فترة تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقالت إنه ينطوي على أوجه قصور جدية.

ووافق الأسد، في إطار اتفاق أمريكي روسي عام 2013، على تسليم مخزون أسلحته الكيماوية بعد هجوم بغاز السارين على ضاحية في دمشق.

وخلصت التحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجمات لاحقة بغاز السارين، وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور، بينما استخدم متشددو تنظيم داعش غاز الخردل، ونفت سوريا استخدام أسلحة كيماوية.

وتسعى السويد وأوروغواي لحث مجلس الأمن على إحياء تحقيق دولي، لكن بدون دعم من روسيا، التي تملك حق النقض، ولا يمكن إجراء المزيد من التحقيقات التي تساندها الأمم المتحدة.