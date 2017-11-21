القيادة الفلسطينية توقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية ردًا على إغلاق مكتب منظمة التحرير

قال مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، ردًا على إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الاتصالات توقفت بالفعل، بشكل كامل، مع كافة الجهات الرسمية في الإدارة الأمريكية“.
وأبلغت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، منظمة التحرير الفلسطينية، بأنها “ستغلق مكتبها في واشنطن، في حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل“.
ويوقّع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، على مذكرة دورية، تصدر كل 6 أشهر، تسمح بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، لكن الوزير الأمريكي لم يوقّع حتى الآن على التجديد الأخير، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة.