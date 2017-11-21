الكرملين: بوتين سيطلع الملك سلمان على نتائج اجتماعه مع الأسد

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، لإطلاعه على نتائج اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: “اليوم ستكون هناك محادثة هاتفية لبوتين والعاهل السعودي، ويمكن للمرء أن يتوقع بالتأكيد أن يطلع بوتين العاهل السعودي على اجتماع الأمس”.

وكان الكرملين، قد أعلن أن بوتين استضاف نظيره السوري بشار الأسد في روسيا؛ لإجراء محادثات بشأن الحاجة للانتقال من العمليات العسكرية إلى البحث عن حل سياسي للصراع السوري.

وقال بوتين للأسد في تصريحات أذاعها التلفزيون الروسي: “ما زال أمامنا طريق طويل قبل أن نحقق نصرًا كاملاً على الإرهابيين، لكن بالنسبة لجهودنا المشتركة لمحاربة الإرهاب على الأرض في سوريا؛ فإن العملية العسكرية في نهايتها بالفعل”.

وأضاف: “أعتقد أن أهم شيء الآن، بالطبع هو الانتقال إلى القضايا السياسية، وألاحظ برضا استعدادكم للعمل مع كل من يريدون السلام، والتوصل لحل للصراع”.

وكشف الكرملين أن الاجتماع عقد مساء أمس الإثنين في منتجع “سوتشي” الروسي على البحر الأسود، حيث يوجد مقر لبوتين.