50 قتيلًا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مسجدًا في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

قتل 50 شخصًا على الأقل، اليوم الثلاثاء، في هجوم انتحاري استهدف مسجدًا في موبي، شمال شرق نيجيريا، معقل جماعة “بوكو حرام” منذ ثماني سنوات، بحسب حصيلة أوردتها الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية اداماوا، عثمان أبوبكر، لوكالة فرانس برس: “حتى الآن سقط 50 قتيلًا، والعديد من الجرحى إثر هجوم انتحاري، الثلاثاء، ضد مسجد في موبي خلال صلاة الفجر”.

وقال المسؤول: “إن الانتحاري دخل إلى المسجد مع المصلين، وفجر نفسه خلال الصلاة”.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول في وكالة إدارة الأحوال الطارئة في ولاية اداماوا هارونا فارو، ورئيس حكومة موبي المحلية، موسى حمد بيلو، عن سقوط 15 قتيلًا.

ونقل العديد من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج بحسب عدة مصادر.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء؛ لكنه يحمل بصمات جماعة “بوكو حرام”، التي تشن الهجمات تكرارًا ضد قرى واعتداءات انتحارية.

وأوقع تمرد هذه الجماعة الجهادية المستمر منذ ثماني سنوات 20 ألف قتيل على الأقل، وتسبب بتشريد 2.6 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا.