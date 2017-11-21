هاجم الجامعة العربية.. روحاني يعلن نهاية تنظيم “داعش”

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، “انتهاء تنظيم داعش”، كما هاجم الجامعة العربية معتبرًا أنها “بلا تأثير”.

وانتقد روحاني مواقف الجامعة العربية “الرافضة للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة”، واصفاً الجامعة بـ”المؤسسة المتعفنة ودون تأثير”.

وأضاف: “أين كانت الجامعة العربية عندما سيطر تنظيم “داعش” على العراق، وذبح الناس في حلب، وديرالزور ؟”، و”أين كانت الجامعة العربية عندما سيطر الإرهابيون على مرتفعات عرسال في لبنان”.

واعتبر روحاني أن القضاء على تنظيم “داعش” يعود لمن أسماهم “المجاهدين”، زاعمًا أن “قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني تحمل الكثير من الصعاب في القضاء على داعش”.

من جهته، أعلن سليماني قائد العمليات الإيرانية في سوريا والعراق، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ “النصر العظيم” على تنظيم “داعش”.

وأرسل سليماني رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن فيها “اجتثاث شجرة داعش الخبيثة”، وهنأ فيها المرشد والأمة الإسلامية “بهذا النصر العظيم”.

وقال في الرسالة “إن قيادة المرشد الإيراني، وصمود وممانعة الشعب والحكومة والجيش وقوات الحشد الشعبي في العراق وسوريا، وقوات المقاومة الإسلامية والشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت من الدول الإسلامية الأخرى، والحضور القوي لحزب الله بقيادة السيد حسن نصر الله تشكل عوامل انتصار لمحور المقاومة”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه “رغم أنه لا يمكن إحصاء الخسائر والأضرار بشكل دقيق، إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى 500 مليار دولار”.

وقال :”بعد إنهاء عمليات تحرير البوكمال آخر حصن لـ”داعش”، ورفع العلم السوري أعلن إنهاء سيطرة هذه الشجرة الخبيثة الملعونة”.

وفي الأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام إيرانية صورًا لسليماني في البوكمال شرق سوريا، وهي البلدة التي قال سليماني اليوم إنها آخر منطقة تمت استعادتها من “داعش” في المنطقة.