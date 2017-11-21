باكستان.. تحرير 18 رهينة بينهم يمنيون تم خطفهم قرب الحدود الإيرانية

تمكنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الثلاثاء، من تحرير 16 أجنبيًا وباكستانيين اثنين في عملية نفذتها ضد انفصاليين قرب الحدود الباكستانية الإيرانية.

ونقلت قناة “إكسبرس” التلفزيونية المحلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن “الأجانب الذين هم من نيجيريا واليمن احتجزوا كرهائن من قبل الانفصاليين البلوش بينما كانوا يحاولون دخول إيران”.

وقالت قوات الأمن إنها ألقت القبض على اثنين من الخاطفين واستعادت مخبأً ضخمًا من الأسلحة.

وتأتى هذه العملية بعد مقتل 20 مهاجرًا باكستانيًا غير شرعي من قبل الانفصاليين البلوش المشتبه فيهم الأسبوع الماضي في منطقة “توربات” بمقاطعة “بلوشستان” جنوب غربي إيران، ما دفع قوات الأمن إلى شن عملية واسعة النطاق بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة “بلوشستان” الغنية بالمعادن، كانت بؤرة للعنف خلال العقد الماضي، حيث تقاتل قوات الأمن الإيرانية جماعات مسلحة تطالب بالانفصال منذ 6 عقود.