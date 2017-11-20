بوتين لجنرالاته: علينا أن نمتلك أفضل الأسلحة وأذكاها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على ضرورة ألا تختلف الأسلحة الروسية عن مثيلاتها الأجنبية، من ناحية مواصفاتها، بل أن تكون أفضل منها.

وقال في اجتماع مع كبار الجنرالات وقادة المصانع العسكرية ” علينا أن نمتلك أفضل الأسلحة وأكثرها تطورًا ودقة وذكاء إذا كنا نريد أن ننتصر”.

وأوضح بوتين: “أولًا وقبل كل شيء، يجب علينا ضمان ردع استراتيجي مضمون، وأن يكون بإمكاننا في حالة وجود تهديد خارجي محتمل، تحييده بفعالية”.

وعلى الرغم من تأكيده مرارًا وتكرارًا، أن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح مع الولايات المتحدة والدول الغربية، على غرار السباق الذي خاض غماره الاتحاد السوفيتي من قبل، بيّن الرئيس الروسي، أن البرنامج الحكومي الجديد في مجال التسلح سيؤمّن جاهزية متفوقة للقوات المسلحة الروسية إلى أمد بعيد.

وفي اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي قطاع الصناعات العسكرية في موسكو، أشار بوتين إلى أنه يجب أن يتسلح الجيش والأسطول البحري الروسيان، بأحدث أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية المتخصصة، التي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستقبلية في تكتيكات القتال.

وجاء خطاب الرئيس بوتين في افتتاح الدورة العاشرة من الاجتماعات على هذا النوع، ونشر الكرملين نصه في موقعه الإلكتروني.

وأكد الرئيس الروسي، أن إنتاج الأسلحة الحديثة في روسيا، لا يعزز القدرات الدفاعية فحسب، بل يساهم في تسريع النمو الاقتصادي للبلاد.

وقال: “إن (إنتاج الأسلحة الحديثة) مرتبط بتطوير الاقتصاد ودعم التقنيات الجديدة، والحفاظ على مستوى التوظيف في الاقتصاد الروسي”.

وأشاد بوتين بمؤسسات الصناعات الحربية، قائلًا إنها تنجح في تنفيذ طلبات الدولة، إذ ازدادت نسبة الأسلحة والآليات القتالية الحديثة في بعض أنواع القوات من 30 % إلى 70%.

وختم بوتين حديثه متوجهًا إلى جنرالاته وقادة مصانعه العسكرية بالقول: “من المهم ليس فقط تطوير التكنولوجيات المتقدمة، ونماذج الأسلحة التي تلبي متطلبات وزارة الدفاع، ولكن أيضًا أن تكون جاهزة دون تأخير، وأن يتم إطلاق إنتاجها على نحو تسلسلي” دون تأخير.