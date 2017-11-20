بالصور.. خامنئي يزور كرمنشاه “مسلحًا” وغاضبون يعتدون على حمايته

أفاد موقع “آمد نيوز” الإيراني، اليوم الإثنين، بأن المئات من الأهالي الغاضبين، المتضررين من الزلزال الذي ضرب مقاطعة كرمنشاه غرب البلاد الأسبوع الماضي، أقدموا على الاعتداء على مجموعة من حماية المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي وصل إلى المقاطعة اليوم لتفقد المناطق المتضررة، وكان “مسلحًا” على ما أظهرت صور التقطت له أثناء الزيارة.

وقال الموقع “بحسب مصادره الخاصة” إن “نحو 800 عنصر من فريق حماية المرشد علي خامنئي وصلوا على متن أربع طائرات خاصة إلى مقاطعة كرمنشاه قبل وصول خامنئي بثلاث ساعات”.

ووفقًا للمصادر فإن “فريق حماية للمرشد خامنئي تم تقسيمه إلى ثلاثة صفوف، فقد تجمّع الصف الأول وقوامه نحو 300 شخص، فيما كان عناصر الصف الثاني والثالث بنحو 250، مع معداتهم وتجهيزاتهم العسكرية، تحسبًا لأي طارئ يحدث نتيجة غضب أهالي محافظة كرمنشاه”.

ونشر الموقع صورة للمرشد الأعلى علي خامنئي وهو يخبئ بندقية تحت العباءة، التي كان يرتديها، مشيرًا إلى أن “طائرات تابعة للقوات الجوية كانت تحلّق فوق المحافظة”.

وكان خامنئي وجّه، اليوم الاثنين انتقادات إلى حكومة الرئيس، حسن روحاني بسبب ما وصفه بـ”عدم قيامها بالإجراءات المناسبة لمساعدة المناطق في محافظة كرمنشاه، التي تضرّرت نتيجة الزلزال”.

وأدى الزلزال الذي ضرب كرمانشاه، في 12 تشرين الثاني/نوفبمر الجاري، إلى مقتل نحو 500 شخص وجرح أكثر من 7 آلاف شخص.

وفى كلمته أمام تجمّع من الناس في مدينة “سَربُل ذهاب” المنكوبة قال خامنئي “إنه غير راض عن مستوى الإجراءات التي اتخذها مسؤولو البلاد في المنطقة”، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف المرشد الإيراني “أنه غير راض عن الجهود التي بذلها المسؤولون لمساعدة المواطنين المنكوبين جراء الزلزال”.