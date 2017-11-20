تقرير أممي: نساء كوريا الشمالية يعانين من التجهيل والتمييز والاغتصاب

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن نساء كوريا الشمالية محرومات من التعليم ومن فرص العمل، وكثيرًا ما يتعرضن للعنف في المنزل والاعتداء الجنسي في مكان العمل.

وبعد مراجعة دورية لسجل بيونغ يانغ، أبدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء ما تتعرّض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة، خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن للخارج.

وقالت لجنة الخبراء، إن نساء كوريا الشمالية غير ممثلات بشكل كاف وأقل حظًا في التعليم العالي والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية وفي جميع مجالات العمل غير التقليدية.

وأضافت أن العنف المنزلي منتشر والوعي محدود للغاية بهذه المسألة، وأن هناك نقصًا في الخدمات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وأماكن الإيواء المتاحة للضحايا.

وأبلغت كوريا الشمالية، اللجنة يوم الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها تعمل على حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن العقوبات التي تفرضها عليها القوى الكبرى بسبب برامجها النووية والصاروخية تؤثر على الأمهات والأطفال.

وقالت اللجنة، إن العقوبات تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، مضيفة أن نساء كوريا الشمالية يعانين من “مستويات مرتفعة من سوء التغذية”، ومن بينهن نحو 28 % من الحوامل والمرضعات.

ووجد التقرير كذلك أن العقوبات المُطبّقة في حالات الاغتصاب في كوريا الشمالية لا تتناسب مع فداحة الجريمة التي عادة ما يفلت مرتكبها من العقاب، وخفّضت تعديلات قانونية في عام 2012 العقوبات على بعض أشكال الاغتصاب منها اغتصاب الأطفال واغتصاب المدير لمرؤوسته والاغتصاب المتكرر.

وتابعت اللجنة أن النساء الهاربات إلى الخارج اللائي تجري إعادتهن إلى كوريا الشمالية، يتردد إرسالهن إلى معسكرات تدريب على العمل أو سجون بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، وربما يتعرضن للمزيد من الانتهاكات لحقوقهن بما في ذلك العنف الجنسي من جانب أفراد الأمن والإجبار على الإجهاض.