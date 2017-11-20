إيران تستخف ببيان الجامعة العربية وتعتبره “عديم القيمة”‎

وصفت إيران، اليوم الاثنين، البيان الختامي، الذي اعتمدته جامعة الدول العربية، إثر اجتماع طارئ عقدته أمس الأحد في القاهرة، وفيه اتهمت طهران بـ”العدائية” ضد الدول العربية، بأنه “عديم القيمة”.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “ايسنا”، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن “حل المشاكل الحالية في المنطقة.. ليس في إصدار مثل هذه البيانات عديمة القيمة”.

وكان بيان جامعة الدول العربية، الذي صدر أمس عقب الاجتماع الوزاري الطارئ، قال إن “الدول العربية لن تعلن الحرب على إيران في المرحلة الراهنة، ولكنه شدد على تحديد آلية للتوجه إلى مجلس الأمن لوقف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.