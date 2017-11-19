بعد شهر من المفاوضات.. ميركل تفشل في تشكيل حكومة ائتلافية

أعلن متحدث باسم الحزب الديموقراطي الحر أن مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية ( ما يعرف باسم ائتلاف جامايكا) في ألمانيا قد فشلت .

وكذلك أعلن حزب الليبراليين الألمان مساء الاحد انسحابه من المفاوضات التي تجريها المستشارة انغيلا ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي منبثق عن الانتخابات التشريعية، ما يعني فشل هذه المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر.

وقال رئيس “الحزب الديموقراطي الحر” الليبرالي كريستيان ليندنر للصحافيين في برلين انه “افضل للمرء ان لا يحكم عوضا عن ان يحكم بطريقة سيئة”، معتبرا انه لم يكن بالامكان ايجاد “قاعدة مشتركة” مع المستشارة.