إلقاء القبض على رئيس برلمان إندونيسيا بتهم فساد

ألقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في إندونيسيا، الأحد، القبض على رئيس برلمان البلاد “ستيا نوفانتو” على خلفية اتهامات له بالتورط في قضية “فساد”.

وفي وقت سابق من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتُهم نوفانتو، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس حزب “غولكار”، بسرقة نحو 170 مليون دولار من الأموال العامة.

ونُقل نوفانتو من مستشفى “سيبتو مانغونكوسومو”، الأحد، إلى مركز احتجاز “كي بي كي” في مدينة “كونينغان”، جنوب جاكارتا.

وقال سوجونو، مدير المستشفى، إنّ “حالة نوفانتو الصحية تحسنت الآن، ولم يعد يحتاج إلى الرعاية الطبية في المستشفيات”.

وخرج نوفانتو من الباب الخلفي للمستشفى مستخدمًا كرسيًا متحركًا، وكان في رفقته زوجته ومحاميه فريدريش يونادي.

تجدر الإشارة أنه تم حجز رئيس البرلمان الإندونيسي في المستشفى بعد تعرضة لـ”حادث سيارة غامض”، الخميس الماضي، بعد نحو 24 ساعة من قيام لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بتفتيش مقر إقامته.