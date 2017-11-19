البشير يتوجّه إلى روسيا الأربعاء المقبل في زيارة ذات طابع اقتصادي

يصل الرئيس السوداني عمر البشير، إلى روسيا، الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية يوقّع خلالها عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة “نوفوستي” الرسمية، عن رئيس الدائرة الصحفية للقصر الرئاسي السوداني عبدالله جادالله.

وقال المسؤول المقرّب من القصر الرئاسي، إن “زيارة الرئيس البشير إلى روسيا ستكون في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسيتم الإعلان عن برنامج الزيارة، وقائمة الوزراء المرافقين في وقت لاحق”.

وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، كشف يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لوكالة نوفوستي، عن الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني إلى روسيا، دون تحديد موعد لها، بينما يخطط البشير لمناقشة القضايا السياسية، والاقتصادية، والثقافية مع المسؤولين الروس، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين أثناء الزيارة.

وكان من المقرر أن تتم الزيارة في أواخر أغسطس/ آب الماضي، لكن تم تأجيلها إلى تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب عدد من المشكلات اللوجستية.

وأكد وزير الخارجية السوداني في وقت سابق، أن “زيارة البشير جاءت بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات”، مشيرًا إلى أن “المحادثات ستتطرق إلى عدد من الموضوعات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، والاتصالات السياسية، والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية”.

ومن المتوقع توقيع عدد من العقود في مجال استخراج المعادن خلال زيارة رئيس السودان إلى روسيا، وفقًا لما ذكره “ركابي حسن” ممثل وزارة المعادن في السودان لوكالة “نوفوستي”.

وكشف حسن أن “وزير المعادن سيكون في عداد الوفد المرافق للبشير، حيث أعلن ممثل الوزارة أنه من المتوقع توقيع عدد من العقود، خاصة في مجال الاستثمار في الموارد المعدنية للسودان”.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن “الوزارة وضعت خطة للفترة التالية لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان. وهناك حاليًا فرص وافرة للاستثمار في السودان، كما أن هناك العديد من المواقع الجاهزة لاستخراج المعادن منها، لصالح الشركات الجديدة التي ستأتي للاستثمار في السودان”.

ووصف “حسن” أنشطة العديد من الشركات الروسية في هذه الصناعة في السودان أنها “ناجحة”.

بدورها، قالت شادية عربي، رئيسة دائرة الصحافة التابعة لوزارة النفط والغاز السودانية، إنه “على الرغم من أجواء الانفتاح والتعاون الاقتصادي بين السودان والاتحاد الروسي، إلا أنه ليس في السودان شركة روسية واحدة، تستثمر بشكل أساس في مجال النفط والغاز “.

وأوضحت أن “عقود الاستثمار المبرمة في وقت سابق مع الشركات الروسية لا تزال في مرحلة التحضير”، وتابعت أن “الوزارة تأمل بزيادة مشاركة الشركات الروسية في الاستثمار في الغاز والنفط بعد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان”.

ورفعت واشنطن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، العقوبات عن عدد من الشركات السودانية.

وكانت قائمة العقوبات التي فرضت قبل نحو 20 عامًا، تشمل بنوكًا وحقول نفط، وموانئ، وشركات بناء، وشركات للصناعات التحويلية.