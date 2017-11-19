توقعات إسرائيلية باستقالة نتنياهو “قريبًا” على خلفية قضايا الفساد

توقعت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن يقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقالته في وقت قريب، عقب استجوابه من قبل الشرطة للمرة السادسة، على خلفية قضيتي فساد.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن “محققي الشرطة وصلوا إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس لاستجواب نتانياهو للمرة السادسة”، لافتة إلى أن “الاستجواب متعلق بقضايا الفساد القديمة، حيث ستقدم الحكومة أدلة جديدة تم جمعها خلال الأشهر الأخيرة من التحقيق حول تلك القضايا”.

وأكدت القناة عبر موقعها الإلكتروني أنه “إذا أدين نتنياهو بعد التحقيق عبر توجيه اتهام رسمي له، فإن مسألة استقالته ستكون مطروحة بشكل جدي”.

واتهم نتنياهو بقضية فساد تتمحور حول تلقيه هدايا من شخصيات ثرية، بينها منتج في هوليود يدعى أرنون ميلشان، إذ قدرت القيمة الإجمالية لتلك الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات.

كما يحقق فريق الادعاء حول إبرام نتنياهو اتفاقًا سريًا مع صحيفة “يديعوت احرونوت” بهدف الحصول على تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية، مقابل اعتماد قانون من شأنه أن يحد من إمكانيات المنافس الرئيسي لها.

وفي وقت سابق أوضحت الشرطة، أنها تبحث عن علامات الفساد والاحتيال وإساءة استخدام الثقة في التهم المنسوبة لنتنياهو.

لكن نتنياهو يؤكد باستمرار أنه لم يقم بأي تصرف غير قانوني، متهمًا السياسيين المعارضين والصحفيين بـ”محاولة القيام بانقلاب عن طريق الضغط على الشرطة ومكتب المدعي العام”.