مصدر: موغابي وافق على التنحي من رئاسة زيمبابوي

ذكر مصدر مطلع على المحادثات الدائرة بين رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، وقادة الجيش، بشأن بقائه في السلطة، أن الأول وافق على التنحي بعد 37 عامًا له في السلطة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون في زيمبابوي، أن “موغابي سيوجه كلمة للشعب بعد قليل من مقر إقامته الرسمي”.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل بشأن اتفاق الاستقالة.

وكان حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي الجبهة الوطنية” الحاكم في زيمبابوي، أمهل موغابي مهلة حتى ظهر يوم غد الإثنين للتنحي عن رئاسة البلاد “وإلا سيواجه إجراءات لعزله”.

وموغابي، المتحصّن في مجمعه الفاخر في هاراري المعروف باسم البيت الأزرق، يحكم زيمبابوي منذ 37 عامًا، وهو الحاكم الوحيد المعروف للبلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.