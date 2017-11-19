صلوات يهودية “نادرة” تتسبب باندلاع مناوشات في الضفة الغربية

المصدر: ا ف ب

أقام مئات الإسرائيليين اليهود صلوات نادرة من نوعها قرب مسجد في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى وقوع مناوشات لم تسفر عن حدوث إصابات.

ورافق الجيش الإسرائيلي حافلات تحمل أكثر من 300 شخص من اليهود المتشددين، معظمهم من طائفة “بريسلوف” التابعة للحركة الحاسيدية، إلى مسجد يونس في قرية حلحول شمال الخليل، حيث يعتقد اليهود أن 2 من أنبيائهم دُفنا هناك.

وقال أحد المصلين، إن “هذه المرة الأولى منذ 18 عامًا التي يسمح لليهود فيها بالصلاة في المكان الواقع في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية”.

وأوضحت متحدثة باسم الجيش، أن “عناصر الأمن الذين رافقوا المصلين تعرّضوا للرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف من قبل فلسطينيين، وردّت قوات الأمن بتفريقهم لمنع حدوث مزيد من التصعيد”.

وبحسب التقاليد اليهودية، فإن القبور موجودة داخل المسجد لكن المصلين اليهود لم يدخلوا المكان بل اكتفوا بالصلاة خارجه لساعة قبل بزوغ الفجر وثم غادروا.

وهناك عدد من المواقع التي يعتبرها اليهود مقدسة بالنسبة إليهم في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، أبرزها “قبر راحيل” قرب بيت لحم و”قبر يوسف” أو كما يسميه الفلسطينيون “مقام يوسف” في نابلس.

ودهس فلسطيني من حلحول مدنيين إسرائيليين في مكان قريب، الجمعة الماضية، ما أسفر عن إصابة شخصين قبل أن يحاول طعن جنود ويتم إطلاق النار عليه.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية عددًا من أفراد عائلته، وأغلقت القرية بشكل جزئي قبل أن يعاد فتحها الأحد، وفقًا لما أعلن الجيش.