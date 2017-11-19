العدوى تقتل جلاد انفصاليي كتالونيا مانويل مازا

المصدر: أ.ف.ب

توفي النائب العام الإسباني خوسيه مانويل مازا السبت في بوينوس ايرس، حسبما أفاد مكتب النائب العام.

ومانويل مازا هو الذي كان قد دفع باتجاه إجراء ملاحقات قضائية بحق الزعماء الكتالونيين الداعين إلى استقلال إقليمهم عن إسبانيا.

وأوضح متحدث باسم النائب العام أن مانويل مازا البالغ السادسة والستين توفي بمستشفى بالعاصمة الأرجنتينية أدخل إليه قبل ساعات من جراء إصابته بـ “عدوى”.

وقد اشاد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بمانويل مازا، معبرا له عبر تويتر عن “الامتنان والشكر” من أجل عمله “بخدمة الدولة”.

وفي إسبانيا، يعيّن مدعي عام الدولة من جانب الملك بناء على اقتراح من الحكومة.