انفجار غازي بمدينة ألمانية يتسبب في إصابة أكثر من 15 شخصًا

المصدر: د ب أ

وقع اليوم السبت انفجار بأحد مواسير الغاز بمجمع سكني من أربعة طوابق في مدينة زالتسغيتر الواقعة بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بجروح.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء الألمانية إن جزءا كبيرا من المبنى انهار مساء السبت جراء الانفجار.

وذكر المتحدث أن أنقاض المبنى احتلت مساحة كبيرة من المكان وأصيب خمسة عشر شخصا بجروح مختلفة بعضها خطير.

وأضاف المتحدث قائلا: “من المرجح بشدة أن يكون هناك أشخاص آخرون احتجزوا داخل المبنى”.

وأشارت قوات الإطفاء إلى إن حجم الحادث لم يمكن تقديره حتى الآن، مشيرا إلى أن الوضع ما يزال تحت الدراسة.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.