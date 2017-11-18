أحزاب إيرانية تشكل ائتلافاً جديداً لإسقاط النظام

اجتمع عدد من قيادات الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة للنظام الإيراني، السبت في مدينة كولن الألمانية، معلنةً عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد تحت مسمى “مجلس الديمقراطيين الإيرانيين” بهدف “إسقاط نظام الملالي في إيران وإقامة نظام فدرالي ديمقراطي لامركزي يساهم في استقرار الأمن والسلم الاقليمي والعالمي”، حسب بيان المؤتمر التاسيسي للائتلاف والذي حصل موقع “إرم نيوز” على نسخة منه.

وأكد بيان الائتلاف، أن “هيكلة النظام الإيراني غير قابلة للإصلاح والشعب الإيراني وعلى مدار أربعة عقود الماضية حاول عبر الطرق السلمية والأطر المتاحة في الدستور الإيراني، مثل حركة الاصلاح وغيرها لتغيير الوضع إلى الافضل ولكن دون جدوى”، وشدد الحاضرون على أن “النظام الإيراني بسبب بنيته الأيدولوجية لم يتغير بل يسعى إلي سلب الحريات الاجتماعية والمدنية بعد أن قمع الحريات السياسية”.

وشاركت بعض الاحزاب الشمولية الإيرانية التي تضم الفرس وبعض القوميات الاخرى، مثل الجبهة الديمقراطية لإيران التي يقودها الرجل السياسي البارز “حشمت الله طبرزدي” وغالبية الاحزاب السياسية المعارضة التابعة للقوميات في إيران، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كوملة كردستان الإيراني، وحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، والمركز الثقافي السياسي الأذربيجاني، وحزب شعب بلوشستان، والمركز الثقافي السياسي التركماني، والجبهة المتحدة لبلوشستان وحزب اتحاد بختياري ولورستان.

ورغم حضور أحزاب عريقة وكبيرة في هذا المؤتمر، إلا أن أحزاب وتيارات مهمة غابت عنه مثل “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” التي تعتبر منظمة قوية سياسيا، كما لم يشارك التيار الملكي المتمثل بنجل الشاه الراحل رضا بهلوي، الأمر الذي جعل بعض المحللين الإيرانيين يشككون في نجاح هذا الائتلاف وتحقيق أهدافه.