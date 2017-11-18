قريب موغابي : الرئيس وزوجته مستعدان للموت من أجل ما هو “صحيح”

قال باتريك تسويو، ابن أحد أشقاء رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، اليوم السبت، إن الرئيس وزوجته جريس “مستعدان للموت من أجل ما هو صحيح”، ولا يعتزمان التنحي لإضفاء الشرعية على ما وصفه بانقلاب عسكري في البلاد.

وقال من موقع لم يكشف عنه في جنوب أفريقيا: إن موغابي لم ينم تقريبًا منذ استيلاء الجيش على السلطة، يوم الأربعاء، لكن حالته الصحية بخلاف ذلك “جيدة”

وفي سياق متصل، استجاب مئات من المحتجين الذين يسعون للإطاحة بروبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، لدعوة من أحد قادة قدامى محاربي حرب التحرير اليوم، وتوجهوا في مسيرة نحو مقر إقامة الرئيس البالغ من العمر 93 عامًا في العاصمة هاراري.

وقال الأمين العام لقدامى المحاربين، فيكتور ماتيماداندا، لحشد مناهض لموغابي في منطقة هايفيلد في هاراري: “فلنذهب الآن ونوصل رسالة للجد موغابي وزوجته التي كانت عاملة آلة كاتبة أن عليهما الرحيل”.

وبدأ الناس في مغادرة التجمع أثناء كلمته والتوجه نحو “البيت الأزرق” مقر إقامة موغابي، وذلك حسبما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.