أردوغان يرفض اعتذار حلف شمال الأطلسي عن “قائمة الأعداء”

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اعتذارًا من حلف شمال الأطلسي بعد ورود اسمه ضمن “قائمة أعداء” وضعت على ملصق أثناء تدريب، وقال إن مثل هذا السلوك المهين لا يمكن التسامح معه بسهولة.

وقال أردوغان في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: “رأيتم السلوك المهين خلال تدريب لحلف شمال الأطلسي أمس، هناك أخطاء لا يرتكبها حمقى ولكن يرتكبها أناس بلا أخلاق”.

وتابع قائلًا: “هذا أمر لا يمكن تجاوزه باعتذار بسيط”.

وقال أردوغان، أمس الجمعة، إن بلاده سحبت جنودها وعددهم 40 فردًا من تدريب للحلف في النرويج بعد الواقعة، واعتذر الحلف وكذلك النرويج منذ تلك الواقعة.