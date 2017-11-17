بريطانيا: الفيتو الروسي على التحقيق في هجمات كيماوية بسوريا “مريع”

أعلن وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، أن عرقلة روسيا لمشروع قرار أمريكي؛ لتجديد تفويض تحقيق دولي في هجمات كيماوية بسوريا، أمر “مريع”.

وقال جونسون في بيان، اليوم الجمعة: “من المريع إنهاء عمل آلية التحقيق المشتركة، التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف: “لن تسمح المملكة المتحدة، أن يؤدي انتهاء آلية التحقيق المشتركة، إلى وقف التعاون بين الشركاء الدوليين، من أجل تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، ومحاسبتهم”.

وفجّر التصويت الذي جرى، أمس الخميس، حربًا كلامية بين روسيا والولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي.