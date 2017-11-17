مساعد كبير للحريري: اجتماع باريس سيساعد في حل الأزمة اللبنانية

قال مساعد كبير لـ سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من رئاسة وزراء لبنان في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ، إن الحريري سيجتمع مع الرئيس الفرنسي، غدًا السبت، في باريس، وأن الاجتماع سيساعد في حل الأزمة اللبنانية وتعزيز الاستقرار.

وكان الحريري قد أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية، قائلاً إنه “يخشى الاغتيال” وانتقد إيران وحزب الله، ولم يعد إلى بيروت من حينها.

وألقى قرار الاستقالة بلبنان في خضم أزمة سياسية، ووضعه في مركز الخصومة القائمة بين السعودية وحلفائها من جهة، وتكتل تقوده إيران من جهة أخرى.

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، وهو عضو بارز في تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، “غدا سيجتمع الرئيس الحريري بالإليزيه مع الرئيس الفرنسي.. سيتجاوز لبنان الأزمة ويفتح الباب أمام المزيد من الاستقرار، وأمام القدرة على مواجهة كل الصعاب”.

وصرّح مصدر في قصر الإليزيه بأن الحريري سيتوجه إلى باريس، غدًا السبت، وسيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في نفس اليوم.

وقال مسؤولون فرنسيون إنهم لا يعرفون إلى كم سيبقى الحريري في فرنسا قبل أن يعود إلى بيروت، لكنهم عبّروا عن أملهم في أن تساعد الزيارة على تخفيف الأزمة.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحريري، وأعرب في تغريدة كتبها على تويتر عن أمله في انتهاء الأزمة ، وأن تفتح زيارة فرنسا الباب أمام التوصل لحل.