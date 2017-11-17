تركيا تلاحق 42 موظفًا جامعيًا على خلفية انقلاب 2016 الفاشل

قال مصدر في الشرطة التركية اليوم الجمعة إن الشرطة بدأت عمليات لملاحقة 42 موظفًا في جامعة مرمرة باسطنبول للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب العام الماضي.

وذكر المصدر أن 22 شخصًا اعتقلوا حتى الآن في إطار العملية، مضيفًا أنه يعتقد أن المشتبه بهم على تواصل مع شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016.

وينفي كولن ضلوعه في الانقلاب وندد به.

ومنذ فشل المحاولة اعتقلت السلطات نحو 50 ألف شخص تمهيدًا لمحاكمتهم، وأقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفًا بينهم مدرسون وقضاة وجنود.

وأثارت الحملة قلق جماعات حقوقية وبعض حلفاء تركيا الغربيين الذين يخشون أن الحكومة تستغل محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

وتقول الحكومة إن الحملة ضرورية في ظل فداحة الخطر الأمني. وقتل أكثر من 240 شخصًا في محاولة العام الماضي.