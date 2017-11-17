معهد: صور تشير إلى “عمل دؤوب” في كوريا الشمالية لبناء غواصة صواريخ باليستية

ذكر معهد أمريكي الخميس أن صورًا التقطتها أقمار صناعية هذا الشهر لترسانة بحرية كورية شمالية تشير إلى “برنامج دؤوب” لبناء أول غواصة مزودة بصواريخ باليستية.

واستند موقع “38 نورث” الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له ويراقب أنشطة كوريا الشمالية إلى صور التقطت في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني توضح نشاطًا في ترسانة سينبو ساوث في كوريا الشمالية.

وقال موقع 38 نورث في تقرير “وجود ما يبدو أنها أجزاء من وحدة ضغط لغواصة داخل الترسانة يشير إلى بناء غواصة جديدة ربما غواصة مزودة بصواريخ باليستية سينبو-سي التي تأتي تطويرًا لغواصة الصواريخ الباليستية الحالية وهي من فئة سينبو”.

وقال التقرير إنه خلال عام 2017 كان هناك نقل متواصل لأجزاء ومكونات من وإلى ساحتين لقطع الغيار متاخمتين لصالات الإنشاء في وسط الترسانة.

وأضاف أن الصور التي التقطت في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني أظهرت جسمين كبيرين على شكل دائري قد يكونا من أجزاء وحدة الضغط بالغواصة.

وقال إن هذين الجسمين يبدوان أكبر من تلك الأجزاء الموجودة في الغواصة الهجومية روميو التابعة لكوريا الشمالية.

وتشير صور لمنصة اختبار إلى التجارب المستمرة لآلية إطلاق صواريخ من غواصة. لكن التقرير قال إنه لم تتم ملاحظة أي نشاط يوحي بالاستعداد لإجراء تجربة جديدة لإطلاق صاروخ من غواصة.